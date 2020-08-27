Исчезновение в России жизненно важного препарата для реанимации объяснили

Производство жизненно важного препарата фуросемид в инъекционной форме, который применяется при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в реанимации, на данный момент нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на препарат. Об этом заявили в Минпромторге России, передает РБК.

Такое объяснение в министерстве дали после появления информации об исчезновении препарата из российских аптек и медицинских учреждений. По его данным, в сентябре 2020 года один из российских производителей выпустит около 250 тысяч упаковок фуросемида. В Минпромторге добавили, что совместно с Минздравом и ФАС работают над вопросом предотвращения пропажи лекарства с рынка.

Ранее 27 августа об исчезновении препарата сообщило Независимое медицинское сообщество. По его данным, фармацевтические предприятия перестали производить фуросемид, и он заканчивается в больницах. Члены сообщества потребовали от Минздрава срочно организовать производство или закупку раствора за рубежом для устранения его дефицита.

По словам представителей организации, исчезновение фуросемида может стать фатальным для многих людей. Этот диуретик входит в обязательную схему лечения острой сердечной недостаточности, декомпенсированного течения сердечной недостаточности, отека легких и других опасных для жизни состояний. В некоторых случаях экстренное введение препарата может стать единственным способом помощи пациенту.