Краснодарский край поддержит бизнес на 116 миллиардов рублей

В Краснодарском крае поддержка бизнеса составит в ближайшие четыре года 116 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе администрации региона. Впервые мероприятие проводится совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Вениамин Кондратьев отметил, что в крае действует комплекс мер поддержки инвесторов — от разработки проекта до предоставления субсидий и преференций. Ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей господдержки, в том числе 11 миллиардов рублей в виде налоговых льгот.

«Сначала мы даем преференции, а потом будем получать результат — рабочие места и налоги, — подчеркнул губернатор. — В ближайшие четыре года предоставим 116 миллиардов рублей в виде налоговых льгот, микрозаймов, поручительств, субсидий, в том числе на создание инженерной инфраструктуры. Краснодарский край — энергодефицитный регион, думаю, что при поддержке АСИ, сможем эту проблему решать».

«Мы готовы подключиться и помогать на федеральном уровне, — отметила глава АСИ Светлана Чупшева. — Мы уже видим серьезную динамику по настройке сервисов для бизнеса в крае. Регион вырос в общероссийском рейтинге инвестклимата с 13 на 6 место. Это стало возможным за счет решения основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы — сроки подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство сократились в два раза. На Кубань приходится 40 процентов крупнейших инвестпроектов ЮФО. За пять лет реализовано 387 крупных проектов на общую сумму 450 миллиардов рублей — стоимость каждого не менее 100 миллионов рублей».

«Совместно с АСИ мы будем и дальше работать над улучшением делового климата. В этой работе не может быть перерывов. Ссылка на пандемию здесь не принимается. Мы должны создать такие условия, чтобы наш бизнес был устойчивым и защищенным от любых вызовов», — добавил Вениамин Кондратьев.