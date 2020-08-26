Глава Кубани рассказал о подготовке форума стратегических инициатив в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил проведение в Сочи форума стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» с организатором мероприятия Светланой Чупшевой. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

По словам главы Кубани, Сочи имеет богатый опыт проведения мероприятий самого высокого международного уровня. Кондратьев выразил уверенность в том, что и этот форум пройдет достойно.

«Мы готовы предоставить всю необходимую помощь, обеспечить комфорт проживания участников, логистику. В тоже время мы хотим, чтобы край принял самое активное участие, имел свой павильон, где в полной мере будет представлена информация о регионе и бизнесе. Это позволит привлечь новых партнеров и инвесторов», — отметил губернатор.

По словам Светланы Чупшевой, интересные проекты, представленные на форуме, имеют все шансы на федеральную поддержку.

«Претендентами уже подано более семи тысяч самых разных идей, касающихся перезагрузки экономики, социальной и технологической сфер. И Краснодарский край занимает второе место по количеству поданных заявок. Наша цель сделать так, чтобы эти предложения не остались идеями. То, что край также готов поддержать стоящие разработки дает уверенность в их реализации», — отметила она.

Прием заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября. Подать заявку на участие в мероприятии можно на сайте Агенства стратегических инициатив, говорится в сообщении.