В НАТО предостерегли Россию от вмешательства в дела Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и другие страны «не вмешиваться» в дела Белоруссии. Об этом пишет Bild.

Столтенберг отметил, что организация уважает территориальную целостность республики. «Белоруссия — суверенное и независимое государство. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее там», — заявил он.

Генсек НАТО также обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием дать гражданам возможность «определить будущее» страны. «В регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому режим не должен использовать это как предлог для подавления мирных протестов. Это неприемлемо», — отметил Столтенберг.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Граждане, не согласные с официальными данными, требуют проведения новой и честной процедуры голосования.