Белорусские врачи освистали очередного министра

В Белоруссии освистали очередного министра, врачи Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология» скандировали «Позор!» в адрес исполняющего обязанности главы минздрава Дмитрия Пиневича. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Tut.by.

Пиневич приехал в клинику 27 августа, чтобы объяснить врачам, почему накануне был уволен директор РНПЦ Александр Мрочек. Узнав об отстранении своего руководителя, коллектив «Кардиологии» составил обращение в администрацию президента, совет министров и минздрав.

На встречу с министром собрались около 200 медиков. Пиневич высоко оценил заслуги Мрочека, но заявил, что нынешние задачи перед минздравом «требуют особых руководителей». «Поэтому сейчас я произвожу смену кадров. Имею полное право решать судьбу данного учреждения», — подчеркнул чиновник. Он также заверил, что в его решении нет политической подоплеки.

На кадрах видно, что когда Пиневич направляется к выходу, вслед ему начинают свистеть и скандировать «Позор!».

Дмитрий Пиневич был назначен и.о. министра здравоохранения 24 августа. Ранее этот пост занимал Владимир Караник. 17 августа он также был освистан врачами, которые требовали пустить их к задержанным на массовых протестах. Кроме того, 18 августа министр культуры Юрий Бондарь сбежал под крики «Позор!» от сотрудников Купаловского театра, возмущенных увольнением директора Павла Латушко, который выступал в поддержку протестов. Сообщалось, что сотрудники РНПЦ «Кардиология» также участвовали в акциях в поддержку протестующих.