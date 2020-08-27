Жителей Аргентины попросили не смеяться и не петь без масок

Жителям Аргентины следует быть осторожными и стараться не смеяться, не кричать и не петь без защитных масок. Об этом попросила заместитель министра здравоохранения Аргентины Карла Виццотти, ее цитирует портал Infobae.
Она подчеркнула, что 26 августа в стране зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом — 10 550 случаев. Это самый большой показатель за все время пандемии, подчеркнула Виццотти. Она отметила, что гражданам Аргентины следует строго соблюдать защитные меры, чтобы предотвратить рост заболеваемости.
По мнению заместителя министра, в Аргентине удастся избежать вспышки пандемии, если люди будут соблюдать правила. По последним данным, в стране более 370 тысяч инфицированных. Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 24 миллиона. Больше всего умерших в США (179 тысяч), Бразилии (116 тысяч) и Мексике (61,4 тысячи). Аргентина занимает 11 строчку.