Жителей Аргентины попросили не смеяться и не петь без масок

Жителям Аргентины следует быть осторожными и стараться не смеяться, не кричать и не петь без защитных масок. Об этом попросила заместитель министра здравоохранения Аргентины Карла Виццотти, ее цитирует портал Infobae.

Она подчеркнула, что 26 августа в стране зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом — 10 550 случаев. Это самый большой показатель за все время пандемии, подчеркнула Виццотти. Она отметила, что гражданам Аргентины следует строго соблюдать защитные меры, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

Нам нужно избегать рискованных действий, особенно в закрытых помещениях, где люди находятся близко друг к другу. Не нужно петь, громко разговаривать, смеяться, кричать без масок, и тем более не нужно чихать Карла Виццотти министр здравоохранения Аргентины

По мнению заместителя министра, в Аргентине удастся избежать вспышки пандемии, если люди будут соблюдать правила. По последним данным, в стране более 370 тысяч инфицированных. Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 24 миллиона. Больше всего умерших в США (179 тысяч), Бразилии (116 тысяч) и Мексике (61,4 тысячи). Аргентина занимает 11 строчку.