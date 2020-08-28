Поклонников вновь удивила молодость 54-летней актрисы на фото топлес

Голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком и удивила поклонников своим внешним видом. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

54-летняя знаменитость попозировала, сидя на полу в белых брюках с завышенной талией без нижнего белья, прикрывая обнаженную грудь руками. На размещенном кадре она снялась в профиль, показав волосы, уложенные волнами.

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Подписчики Берри восхитились ее молодостью и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 224 тысячи лайков. «Вау, ты такая красивая», «Потрясающая», «Просто шикарная женщина», «Ты королева!», «Я хочу выглядеть в 50 так же», —высказывались фанаты.

Ранее в августе Холли Берри повторила снимок в бикини 18-летней давности и поделилась результатом в соцсетях. Ее сфотографировали на пляже в оранжевом купальнике и соломенной шляпе. Таким образом звезда воссоздала образ 18-летней давности, в котором она снялась в фильме «Умри, но не сейчас». Автор материала обратил внимание на схожесть бикини актрисы.