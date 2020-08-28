Израильские солдаты бросили открытыми готовые к бою танки

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бросили без охраны на Голанских высотах несколько танков Merkava Mk4. Боевые машины были открыты и готовы к бою — их орудия заряжены, со ссылкой на местные СМИ сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Местные жители, обнаружившие танки, засняли видеоролик. На нем запечатлены пять машин, стоящих на холме. По меньшей мере одна из них открыта — есть доступ к органам управления и ведения огня.

Сообщается, что на публикацию видеозаписи отреагировали в ЦАХАЛ: военные заявили, что произошла непростительная ошибка, и сообщили, что начали проверку на высочайшем уровне.