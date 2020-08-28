Вор в законе Геворик Ошаканский оказался в СИЗО из-за чужой рыбы

Служба нацбезопасности Армении задержала вора в законе Геворка Меликяна, известного в криминальных кругах как Геворик Ошаканский, за выбивание чужого долга в виде денег и рыбы. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения.

Ошаканский вмешался в конфликт двух граждан, пообещав одному из них помочь получить долг с другого. Используя угрозы и свое влияние в криминальном мире, авторитет потребовал от должника 4,8 тысячи долларов (356 тысяч рублей), 1,5 миллиона драмов (228 тысяч рублей) и документы о праве собственности на участки у рыбоводческих хозяйств.

Геворка Меликяна доставили в СИЗО по подозрению в руководстве криминальной группировкой. В рамках уголовного дела задержаны еще три человека.

Ранее сообщалось, что в Москве спецназ сорвал поминки главного вора Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули). Несколько десятков мужчин собрались в одном из заведений в центре столицы, чтобы почтить память погибшего. В какой-то момент в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов, уложили всех на пол и на камеру поинтересовались их персональными данными, а также спросили, что стало причиной собрания.