В Москве спецназ сорвал поминки главного вора Азербайджана

В Москве полицейский спецназ сорвал поминки главного преступного авторитета Азербайджана Надира Салифова, который был известен в криминальном мире как вор в законе Лоту Гули. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает DailyStorm.

По данным издания, несколько десятков мужчин собрались в одном из заведений в центре столицы, чтобы почтить память погибшего. В какой-то момент в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов, уложили всех мужчин на пол и на камеру поинтересовались их персональными данными, а также спросили, что стало причиной собрания. Один из присутствующих назвался родственником погибшего вора в законе.

26 августа сообщалось, что хозяином криминальной империи убитого Лоту Гули стал его младший брат, 44-летний вор в законе Намик Салифов (Намик Бакинский). Он почти сразу принял дела убитого брата: торговцы с овощных рынков теперь будут платить дань ему.

24 августа сообщалось, что за убийство Надира Салифова заказчики обещали несколько миллионов долларов. По словам информированного источника, такую сумму назвали охраннику авторитета — 25-летнему Хагану Зейналову (Хан Ахмедлинский). Он также уточнил, что символично и количество пуль, выпущенных в Гули, — четыре пули означали четыре года со дня смерти Ровшана Джаниева (Ленкоранский), в заказе которого многие подозревали главного вора Азербайджана.