Генерал ФСБ раскрыл приемы вербовки американцев

Генерал-майор запаса ФСБ России Александр Михайлов ответил на вопрос о том, как российские спецслужбы вербуют американцев. Его слова в пятницу, 28 августа, приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, чаще всего мотивом к работе на иностранное государство становятся деньги или амбиции. «Надо найти человека, который склонен даже не столько к измене, сколько к получению либо денег, либо реализации каких-то других своих идейно-политических амбиций», — объяснил Михайлов.

Как уточнил генерал-майор запаса, обладателей действительно ценной информации мало, и в них заинтересована любая страна. Это, по словам Михайлова, позволяет оперативно и из первых рук получать данные о планах иностранного государства, о его вооруженных силах.

Ранее сообщалось, что в США бывший спецназовец Питер Деббинс, арестованный по подозрению в работе на российскую разведку, признался в сотрудничестве с ГРУ. Он работал в области оборонного производства, связанного с кибербезопасностью. Деббинса обвиняют в том, что во время его службы в отряде по борьбе с химической, биологической, радиационной и ядерной угрозой он сообщал российским спецслужбам о местах работы своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии. Кроме того, он делился с россиянами именами своих коллег, которые могли бы пойти на сотрудничество.