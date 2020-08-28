Советы разведчикам по маскировке под иностранцев высмеяли

Журналист из Болгарии Христо Грозев, который сотрудничает с британским изданием Bellingcat и регулярно занимается расследованиями по России, опубликовал в Twitter отрывки из советского учебника для разведчиков и высмеял их.

В книге были указаны советы по маскировке под иностранцев, а именно — под жителей европейских стран, таких как Финляндия. Пособие впервые появилось в интернете в феврале 2020 года и датируется 1970 годом.

Один из самых популярных советов объясняет правильное перемещение по городу. Так, разведчикам рекомендовали заходить в трамвай туда же, куда садятся другие пассажиры. В пособии уточняется, что это делается обычно с задней площадки. По тротуару ходить предлагается по правой стороне, причем «не торопясь, несколько "вразвалку"». Советы касались и одежды. Так, свитер советовали не заправлять в брюки, а обувь — всегда должна быть чистой. Также при посещении ресторанов и кафе разведчикам из СССР предлагали не злоупотреблять сливками и сахаром, а при еде использовать вилку и не помогать себе ножом.

Грозев скептически отнесся к таким рекомендациям. По мнению журналиста, этим советам следовали Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы называют виновными в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Что же пошло не так?» — ехидно заметил Грозев.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.