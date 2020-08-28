Россиянам предрекли аномальное тепло в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек аномальное тепло, которое ожидает россиян в ближайшие дни почти на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в течение пяти дней температура воздуха на 95 процентах территории России будет превышать норму. При этом наиболее яркие аномалии синоптики прогнозируют на Урале и юге Западной Сибири, там воздух прогреется на шесть-восемь градусов выше нормы.

Единственным исключением станет северо-восток России. По словам Вильфанда, там температура будет около и чуть ниже нормальных показателей.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что конец лета в России будет аномально теплым. Практически во всех регионах страны синоптики пообещали температуру воздуха выше климатической нормы — в некоторых районах превышение достигнет восьми градусов.