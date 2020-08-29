Посетитель кафе пытался отговорить девушку от самоубийства и зарезал ее

В Японии посетитель интернет-кафе пытался отговорить девушку от самоубийства. Однако случайно сам ее зарезал. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал Nippon News Network.

Инцидент произошел в городе Фудзисава. 27-летний молодой человек порезал 22-летней девушке шею. Та выжила и была госпитализирована.

Против мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Хотя сам он признался, что не собирался причинить вред девушке, а лишь пытался отговорить ее от того, чтобы свести счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что американский полицейский убил мужчину, который собирался покончить жизнь самоубийством. Страж порядка приехал после звонка жены убитого, которая рассказала о суицидальных наклонностях мужа. Увидев мужчину с оружием в руках, полицейский выстрелил в него, хотя супруга не заявляла об угрозах со стороны мужа.