Украинская пиццерия запустила рекламу с мемом из порно и разозлила юзеров

Пиццерия «Таверна Эль Пасо» в украинском городе Ровно запустила рекламный ролик, в котором обыграла знаменитый мем из порнофильма, где женщина сидит в окружении пяти чернокожих актеров. Публикация, разозлившая многих юзеров, доступна в Instagram-аккаунте заведения.

По сюжету видео светловолосая девушка в розовой футболке сидит на диване, скрестив ноги. «Я еще такого не пробовала и немного волнуюсь. Вас так много, я даже не знаю, что выбрать», — говорит актриса рекламы. После этого темнокожие мужчины, одетые в белые футболки и брифы-боксеры, предлагают ей пять коробок с разной пиццей, среди которых есть и пицца на черном тесте.

В финале ролика девушка под закадровый голос «"Эль Пасо" — твои фантазии, наша пицца» пробует все предложенные виды, отмечая размер продукта на альтернативном тесте.

«Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер, и вкус который точно доведет тебя до гастрономического оргазма», — сказано в описании под роликом.

«Это просто жесть! Шел 2020 год, а к женщинам такое отношение!», «Фу, сексизм, расизм. Никакого отношения к рекламе», «Если вы сомневаетесь, сексизм ли это, подумайте, насколько реально было бы такое увидеть в любой западной стране», — писали возмущенные пользователи в комментариях. Другие не согласились с их мнением, назвав авторов ролика «гениями маркетинга».