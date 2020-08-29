Россиянам перечислили три переломных момента старения

В жизни человека можно выделить три переломных возраста в процессе старения. Их в интервью «Комсомольской правде» россиянам перечислил геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

Так, первый «перелом» приходится на 45 лет, когда завершается основная реализация репродуктивной функции. Следующий пик изменений заметен в 60 лет. К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний.

Третий этап наступает в 75 лет. Внеклеточный матрикс (основа соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и передачу химических веществ в организме) приходит в негодность. Кроме того, утрачиваются защитные барьеры и затрагиваются даже самые «стойкие» органы, в частности, головной мозг. Среднее число хронических заболеваний достигает семи.

«Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка», — объяснил геронтолог. Он подчеркнул, что на здоровье в пожилом возрасте влияют ранняя диагностика и современное начало лечение выявленных заболеваний.

По его словам, возраст развития у россиян серьезных проблем со здоровьем ниже, чем в европейских странах. Это объясняется отсутствием возможности заниматься спортом и информированности о вреде курения алкоголя. Также необходимо развивать культуру здорового питания, заключил Москалев.