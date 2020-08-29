Бывший вице-премьер Украины умер в Крыму

В Крыму на 72 году жизни умер бывший вице-премьер Украины в правительстве Николая Азарова Виктор Тихонов. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на близких знакомых политика.

По данным издания, причиной смерти политика стало воспаление легких.

Тихонов с марта 2010 года занимал пост вице-премьера Украины по вопросам региональной политики, в декабре того же года стал вице-премьером и министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С августа 2011 по ноябрь 2012 года Тихонов занимал должность полномочного посла Украины в Белоруссии.