В Канаде после протестов снесли памятник первому премьер-министру

В Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду. Об этом сообщает CBC.

Как стало известно изданию, группа митингующих поднялась на памятник, обвязала его веревками и скинула вниз. Из-за угла падения голова откололась от остальной части памятника. Отмечается, что статую снесли после мирных протестов против расизма, которые прошли по всей Канаде. Активисты требовали сократить финансирование полиции.

Какое отношение к этой демонстрации имели те, кто скинул памятник, неясно, подчеркивает издание. Однако утверждается, что демонстранты раздавали листовки, в которых это объяснялось, а также была ссылка на петицию с соответствующей просьбой. На данный момент арестованных в связи с этим инцидентом нет.

Джон Александр Макдональд — первый премьер-министр суверенной Канады. Его правительство подавило восстание метисов и индейцев в 1885 году, а также вело политику переселения канадских индейцев в резервации и культурной ассимиляции. При этом защищались культурные права франкоязычного меньшинства. При Макдональде индейцам впервые были предоставлены избирательные права.