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Трамп раздал свои фото с автографом и посоветовал обогатиться на них

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Фото: Tom Brenner / Reuters

После обсуждения за круглым столом разрушений, нанесенных ураганом «Лаура», президент США Дональд Трамп раздал свои фотографии с автографом сотрудникам службы чрезвычайных ситуаций и посоветовал им обогатиться с их помощью. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Трамп посоветовал официальным лицам выставить его автографы на онлайн-аукцион. «На, держи. Продай это сегодня вечером на eBay. Получишь 10 тысяч долларов (около 740 тысяч рублей)», — сказал глава Белого дома одному из участников круглого стола. «Если я напишу твое имя, это [фото с автографом] потеряет большую ценность. Так что продай его сегодня вечером на eBay», — продолжил он.

Мероприятие было частью тура по Луизиане и Техасу, чтобы изучить ущерб и услышать от руководителей штатов и местных властей о том, что им нужно для восстановления после урагана.

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