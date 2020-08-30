Трамп раздал свои фото с автографом и посоветовал обогатиться на них

После обсуждения за круглым столом разрушений, нанесенных ураганом «Лаура», президент США Дональд Трамп раздал свои фотографии с автографом сотрудникам службы чрезвычайных ситуаций и посоветовал им обогатиться с их помощью. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Трамп посоветовал официальным лицам выставить его автографы на онлайн-аукцион. «На, держи. Продай это сегодня вечером на eBay. Получишь 10 тысяч долларов (около 740 тысяч рублей)», — сказал глава Белого дома одному из участников круглого стола. «Если я напишу твое имя, это [фото с автографом] потеряет большую ценность. Так что продай его сегодня вечером на eBay», — продолжил он.

Мероприятие было частью тура по Луизиане и Техасу, чтобы изучить ущерб и услышать от руководителей штатов и местных властей о том, что им нужно для восстановления после урагана.