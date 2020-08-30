Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Начало сентября в европейской части России ожидается аномально теплым. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Как пообещал синоптик, температура в первые дни осеннего месяца будет примерно на два градуса выше нормы. До субботы, 6 сентября, воздух будет прогреваться до 19-23 градусов. Помимо этого, со 2 сентября повысится атмосферное давление. Это позволит установиться антициклону, поэтому осадков не ожидается, пояснил он.

При этом Вильфанд высказал мнение, что некоторым жителям европейской части России эта аномалия покажется похолоданием, так как перед этим воздух прогреется до 31 градуса. «Конечно, это аномальное тепло будет ощущаться как похолодание», — добавил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что конец лета в России будет аномально теплым. Практически во всех регионах страны синоптики пообещали температуру воздуха выше климатической нормы — в некоторых районах превышение достигнет восьми градусов.