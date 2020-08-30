В России запустили челлендж «было-стало», инициированный сообществом «Молодые инженеры ТЭК». Об этом сообщается на сайте министерства энергетики.

Цель акции — продемонстрировать изменения в энергетической отрасли. Для участия в ней необходимо опубликовать соответствующий фотоколлаж в формате «было-стало» в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники».

«Наша страна стремительно меняется, в том числе и топливно-энергетический комплекс — это и цифровизация, и умные сети, роботизация и даже совершенно новые способы подготовки кадров. Молодежь ТЭК инициировала этот челлендж, чтобы узнать самим и наглядно показать всем, какие происходят изменения. Минэнерго России безусловно поддерживает эту инициативу и призывает всех принять участие в акции», — сказал заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

Кроме того, замминистра в рамках открытого диалога обсудил с молодыми специалистами и студентами развитие топливно-энергетического комплекса, в частности вопросы цифровизации как драйвера технологических перемен ТЭК.