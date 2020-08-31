Названа минимальная стоимость аренды четырехкомнатной квартиры в Москве

Минимальная ставка аренды четырехкомнатной квартиры в «старой» Москве составляет 40 тысяч рублей в месяц. Столько просят за лот в районе Вешняки в 15 минутах ходьбы от станции метро «Выхино». Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Недвижимость находится в панельной девятиэтажке на седьмом этаже. Общая площадь объекта составляет 65 квадратных метров. Квартира в хорошем состоянии, есть современная мебель и бытовая техника. В районе развита инфраструктура.

На второй строчке рейтинга разместился лот за 45 тысяч рублей в месяц. Жилье общей площадью 64 квадратных метра находится на пятом этаже панельной девятиэтажки в районе Капотня (метро «Братиславская»). Преимуществами объекта называют качественно выполненный ремонт, застекленную лоджию, а также наличие кухонного гарнитура с мебелью и бытовой техникой.

Замыкает тройку лидеров лот по аналогичной цене в районе Вешняки в 10 минутах ходьбы от станции «Выхино». Он находится на шестом этаже панельной девятиэтажки. Площадь объекта равняется 65 «квадратам». В квартире есть все необходимое для проживания: от мебели в комнатах до бытовой техники.

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