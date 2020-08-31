Турция отправила в Россию делегацию с двухдневным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий МИД.

Дипломаты из Турции прибудут, чтобы провести переговоры по Ливии и Сирии, их возглавит замглавы МИД Седат Онал. На переговорах с российскими коллегами также будут присутствовать представители министерства национальной обороны и Национальной разведывательной организации Турции.

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В последний раз переговоры по Сирии между Анкарой и Москвой прошли 5 марта. Тогда президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в регионе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале было убито как минимум 62 турецких военнослужащих.

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.

По ее итогам глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар обещали придерживаться достигнутых договоренностей, однако уже через месяц силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. Из-за этого Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

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