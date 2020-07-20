В ООН заявили о подходящем времени урегулировать конфликт в Ливии

Настало подходящее время для решения конфликта в Ливии с помощью посредников, одним из которых выступает Алжир. Об этом заявила исполняющая обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, передает Algeria press service.

«Мы работаем под эгидой берлинского соглашения, частью которого является Алжир, чтобы попытаться найти способы политического урегулирования кризиса в Ливии. Кроме того, нужно заниматься экономикой», — отметила представитель организации. По ее словам, этот путь откроет ливийцам дорогу к диалогу для дальнейшего обустройства страны.

Ранее сообщалось, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии, главой которого является Фаиз Саррадж, собралось атаковать силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, чтобы отвоевать стратегически важный город Сирт. В частности, отмечается, что Турция, активно поддерживающая ПНС, отправила в Ливию ракетные пусковые установки, которые расположили вблизи от Сирта. Уточняется, что дальность их стрельбы составляет примерно 40 километров. Также на позиции привезли другое оружие и боеприпасы.

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.

По ее итогам Сарадж и Хафтар обещали придерживаться достигнутых договоренностей, однако уже через месяц силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. Из-за этого Сарадж отказался от дальнейших переговоров с Хафтаром.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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