Генштаб Белоруссии посоветовал протестующим не шутить с армией

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко посоветовал протестующим не шутить с армией. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

По его словам, в стране накапливаются «источники угроз», которые могут привести к негативным последствиям, если не принимать объективных мер реагирования. «Уровень боеготовности достаточно высокий, а мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли, выше всяческих оценок, которые возможно дать тем результатам, которые они показали. (...) Потенциал, который имеет армия, достаточно высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим», — заверил Муравейко.

По мнению замначальника Генштаба, протесты в Белоруссии начались из-за ослабления чувства патриотизма, особенно среди молодежи. Другая причина недовольства связана с экономикой. «Так называемые советы, комитеты и прочие незаконно созданные органы пытаются призвать людей сегодня не платить налоги, остановить предприятия, разрушить экономику», — пояснил он.

Также Муравейко отметил и информационный аспект. «Сегодня под влиянием внешних сил пытаются внести раздор и вбить клин в наш белорусский народ, спекулируя на непонятных символах, на нашей белорусской истории», — сказал он. Представитель Генштаба привел в пример лозунг «Народ и армия едины», отметив, что нельзя отделять военнослужащих от граждан, так как это «ни к чему хорошему не приведет».

23 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пригрозил протестующим вмешательством армии в случае, если они будут устраивать акции возле мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Ранее он допустил применение военными оружия против протестующих. Министр отметил, что армия оказалась в роли часового, который действует согласно уставу.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.