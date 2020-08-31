Германия расхотела вкладывать деньги в Россию

Германия расхотела вкладывать деньги в российскую экономику из-за пандемии коронавируса. Объем прямых инвестиций по итогам второго квартала 2020 года стал минимальным за последние 20 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиаса Шеппа.

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С марта по июнь немецкие компании вывели из России около 1,1 миллиарда евро. Однако общий объем инвестиций в первой половине года вырос почти на 700 миллионов евро. По словам Шеппа, из-за пандемии многие сделки были заморожены. Также сократился торговый оборот Германии и России в первом полугодии (на 24 процента, до 22 миллиардов евро).

В 2018 и 2019 годах объем чистых прямых инвестиций составил 3,8 и 2,6 миллиарда евро соответственно, достигнув рекордных значений.

Еврокомиссия прогнозирует, что немецкая экономика сократится на 6,3 процента в этом году и увеличится на 5,3 процента в 2021-м. Во втором квартале ВВП страны упал на 10,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.