В России появилась первая граффити-азбука

В России появился первый вариант уличного граффити-букваря, рассказали «Ленте.ру» организаторы проекта. Автор работы — известный граффити-художник и дизайнер Дмитрий Аске. Всего в ходе проекта российские художники «уличной волны» нарисуют 33 буквы и 33 авторских азбуки.

«В своей работе я использовал собственный визуальный язык, а также опыт граффити-райтера и графического дизайнера. Все это я совместил с отсылками к узнаваемым формам старорусского алфавита», — отметил Дмитрий Аске.

«Граффити-азбука — проект, который отличается от классического искусства. С помощью этой книги мы посмотрим на традиционный кириллический алфавит с другой стороны. Мы должны разговаривать с подростками на понятном для них языке», — прокомментировал новость бизнесмен Аркадий Ротенберг. «Нам важно показать детям, что в России можно создавать интересные проекты. У нас есть для этого все возможности и ресурсы. Чем раньше дети и подростки смогут это понять, тем больше у нас шансов увидеть позитивные изменения в обществе», — отметил он.

«Сегодня не так много художников используют кириллицу в граффити. Она сложнее, чем латиница. Мы сможем показать молодежи, что кириллица может быть интересна, если взглянуть на нее под новым углом зрения», — отметил основатель стрит-арт платформы FGA Андрей Бергер.

Создание граффити-букваря началось в октябре прошлого года. Идея переосмыслить привычную азбуку родилась на мастер-классе по каллиграфии и граффити. Идею поддержали художники стрит-арт-платформы FGA. Главная цель проекта — через яркие визуальные образы показать молодежи глубокое культурное наследие России.

За созданием издания можно будет следить онлайн в социальных сетях проекта. В проекте принимают участие 33 российских граффити-художника. Каждый из них разрабатывает собственный вариант азбуки и авторскую букву для нового букваря.