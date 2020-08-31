Опубликовано видео выслеживания киллером главного вора в законе Азербайджана

Киллер Хаган Зейналов, известный в криминальных кругах как Хан Бакинский, искал возможность убить своего босса, главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули) и выслеживал его. Подтверждающую это запись с камер наблюдения на своем YouTube-канале опубликовало турецкое информационное агентство DHA.

Камеры, установленные в турецком ресторане, запечатлели момент, когда там за день до своего убийства находился Надир Салифов в окружении знакомых. В тот день в ресторане находился и его будущий убийца, 25-летний Хаган Зейналов. Причем Зейналов был в ресторане и днем ранее, очевидно, просчитывая возможность преступления.