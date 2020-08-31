Наследника империи главного авторитета Азербайджана лишили воровского титула

Вор в законе Намик Салифов (Бакинский), возглавивший преступную империю своего погибшего брата, главного криминального авторитета Азербайджана Надира Салифова (Гули), лишен воровского титула. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Daily Storm.

По информации издания, решение о лишении Намика Салифова воровского титула приняли 20 известных криминальных авторитетов во главе с лидером преступного мира России, вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Соответствующий «прогон» (воровское послание) они адресовали всему криминальному миру.

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О том, что 44-летний Намик Салифов стал наследником своего 47-летнего погибшего брата, сообщалось 26 августа. На тот момент Салифов-младший уже успел принять дела Надира: торговцы с овощных рынков обязались платить ему дань.

Погибший Надир Салифов держал под контролем большинство овощных рынков России и стал долларовым миллиардером. Первыми платить дань Салифову стали торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль рынки Сибири и юга России.

24 августа сообщалось, что за убийство Надира Салифова заказчики обещали несколько миллионов долларов. По словам информированного источника, такую сумму назвали охраннику авторитета — 25-летнему Хагану Зейналову (Хан Ахмедлинский). Он также уточнил, что символично и количество пуль, выпущенных в Гули, — четыре пули означали четыре года со дня смерти Ровшана Джаниева (Ленкоранский), в заказе которого многие подозревали главного вора Азербайджана.

18 августа 2016 года Ленкоранского расстреляли в Стамбуле. 19 августа 2020 года расстреляли самого Гули. Сообщалось, что в момент убийства Гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, находились еще двое, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу — Зейналова никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелами в затылок и спину.