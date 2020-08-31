Самая тучная в мире модель показала фото из спальни топлес

Самая тучная в мире модель и американская активистка бодипозитива Тесс Холлидей показала подписчикам фотографию, на которой она запечатлена топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 35-летняя модель позирует с распущенными волосами, сидя боком к камере на кровати в спальне, и демонстрирует крупные татуировки на своем теле. Она одета в белье из прозрачной ткани телесного цвета и прикрывает обнаженную грудь рукой.

Поклонники высказали свое восхищение знаменитости под постом, который набрал 65 тысяч лайков. «Ты королева, роскошное тело!», «Я бы очень хотела стать твоим фотографом. Ты потрясающая», «Твои фотографии — огромное вдохновение для всех нас, спасибо тебе», «Смелая и очень красивая, обожаю твою страничку», «На этом снимке прекрасно все», — похвалили они.

Это не первый раз, когда Тесс Холлидей делится в соцсетях откровенными снимками. В августе Тесс Холлидей опубликовала фото в кружевном нижнем белье. В описании она рассказала подписчикам о своем одиночестве. «Я толстая, я квир и я трудящаяся женщина, которая воспитывает ребенка в одиночку. Я снова пытаюсь обрести себя после семи лет, которые я провела в не самых здоровых отношениях», — высказалась она.