В суде по делу MH17 прокурор потребовала компенсации по законам Украины

Прокурор Манон Риддербекс во время судебного заседания по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года MH17 заявила, что компенсации родственникам погибших должны выплачиваться по законам Украины. Об этом требовании сообщает ТАСС.

Представитель стороны обвинения отметила, что прокуратура согласна с юридическими советниками родственников о компенсациях на основе украинских законов. По словам Риддербекс, подобная практика применялась ранее в аналогичных катастрофах. Известно, что судья в марте сообщал о 84 родственниках, которые хотят получить выплаты.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.