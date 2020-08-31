Экономика США испугалась выборов президента

Состояние фондового и валютного рынков США свидетельствует о том, что национальная экономика испугалась предстоящих ноябрьских выборов президента, на которых действующему главе государства Дональду Трампу будет противостоять кандидат от демократов и бывший вице-президент Джо Байден, пишет Bloomberg.

В своих выводах издание опирается на вмененную волатильность — теоретический показатель, отражающий предполагаемый уровень изменения цен на тот или иной актив или на их группу, например, на фондовый индекс. Как правило, волатильность растет, когда существует вероятность ощутимого падения котировок. Вмененная волатильность используется, в частности, для определения цены (премий) фьючерсов.

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В настоящее время трехмесячная вмененная волатильность на валютную пару доллар/иена, часто используемая инвесторами как защитный актив, находится на рекордном за последние 20 лет уровне. Это в свою очередь повлияло на стремление инвесторов проводить защитные (хеджирующие) сделки, например, покупать фьючерсы и опционы-пут на доллар.

Главной причиной нервозности инвесторов экономисты называют неопределенность перед президентскими выборами, подогреваемую заявлениями Трампа о недоверии технологии голосования по почте. Некоторые политологи допускают, что результаты выборов и подсчет голосов будут оспорены, а процесс объявления победителя может затянуться.

Также опасения вызывает пандемия коронавируса и ее будущее влияние на экономику США, налоговая политика новой администрации и итог торговых переговоров с Китаем, которые были отложены из-за неготовности сторон.