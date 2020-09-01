Олень насмерть забодал подстрелившего его охотника

В американском округе Тилламук, штат Орегон, олень убил подстрелившего его охотника. Об этом сообщает OregonLive.

В субботу, 29 августа, 66-летний Марк Дэвид (Mark David) отправился на охоту. Согласно полицейскому отчету, поздно вечером американец выстрелил из лука и ранил оленя, но из-за сумерек не смог его найти.

На следующее утро Дэвид и владелец участка, где велась охота, занялись поиском раненого животного. Вскоре охотник заметил подстреленного оленя и хотел добить его выстрелом из лука. Однако зверь дал отпор и насмерть забодал Дэвида. Хозяин участка попытался реанимировать охотника, но тот умер от полученных травм.

По данным полиции, оленя застрелили, а его мясо передали в окружную тюрьму.

Ранее сообщалось, что в американском штате Арканзас олень убил подстрелившего его охотника — 66-летнего Томаса Александра. Американец подстрелил оленя и подошел к нему, предположив, что животное мертво. Однако зверь поднялся, боднул стрелявшего и убежал.