Олень насмерть забодал подстрелившего его охотника

В США олень убил подстрелившего его охотника. Об этом сообщает People.

Во вторник, 22 октября, 66-летний Томас Александр (Thomas Alexander) охотился в районе города Йеллвилл американского штата Арканзас. Американец подстрелил оленя и подошел к нему, предположив, что животное мертво. Однако оно поднялось, боднуло стрелявшего и убежало.

Когда племянник, с которым Александр договаривался снять шкуру с добычи, нашел дядю на месте происшествия, охотник еще был в сознании. Он успел позвонить своей жене и позвать на помощь. Спасательные службы прибыли вовремя, однако по пути в больницу американец скончался.

Врачи до сих пор не установили причину смерти. По основной версии, Александр скончался от потери крови, однако специалисты также допускают возможность сердечного приступа.

По сообщению Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, охотники нередко принимают живых оленей за мертвых. Эксперты рекомендуют подождать полчаса, прежде чем подходить к животному, чтобы удостовериться в его гибели.

Сотрудник службы охраны Кит Стивенс (Keith Stephens), проработавший в этой организации более 20 лет, утверждает, что ситуация, случившаяся с Александром, — «одно из самых странных происшествий за последнее время». В службе также сообщили, что раненый олень все еще не найден.

Ранее в октябре сообщалось о жителе Кемеровской области, который погиб от нападения медведя. Во время охоты мужчина выстрелил в зверя несколько раз, но тот набросился на стрелявшего и убил его.

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