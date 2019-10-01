Российского священника приняли за животное и подстрелили

В Башкирии охотник ранил священника во время охоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Местный мужчина охотился с зарегистрированным оружием, и, вероятно, услышал шум на лесной тропе. Думая, что перед ним крупный зверь, охотник выстрелил в сторону звука. В итоге священнослужитель получил ранение в ногу, ему оказали медицинскую помощь.

По установленным в России правилам, охотник может открывать огонь, лишь убедившись, что перед ним находится объект охоты. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели запрещено.

Ранее 1 октября сообщалось, что в американском штате Джорджия охотник застрелил 17-летнего подростка. Во время охоты Гектор Ромеро (Hector Romero) заметил движение в кустах и выстрелил. Как оказалось, стрелок попал не в животное, а в одного из товарищей. Юноша умер в больнице.

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