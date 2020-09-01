Офицера элитного военного вуза России нашли мертвым после гибели курсанта

В Санкт-Петербурге нашли мертвым офицера-преподавателя Военно-космической академии имени Можайского среди пустых бутылок и упаковок от лекарств. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 26-летний старший лейтенант Минобороны должен был явиться на построение 31 августа в элитный вуз России. В результате поисков его нашли через несколько часов в квартире родственника. Криминалисты изъяли пустые бутылки из-под алкоголя и опустошенные блистерные упаковки. Там же находилась посмертная записка офицера, адресованная родителям.

Старший лейтенант служил на том же факультете, где недавно умер курсант. Сердце 20-летнего уроженца Барнаула не справилось с трехкилометровым кроссом. Полиция пока не связывает обе смерти. Самоубийство офицера объясняется неурядицами в личной жизни и финансовыми проблемами.

Тем не менее командование Минобороны обратило внимание на череду происшествия в вузе. В академии ожидают приезд главкома воздушно-космических сил Сергея Суровикина, который намерен провести инспекцию. В вузе помимо двух смертей случился побег иностранного слушателя — 28-летнего камбоджийца Бонг Чао Тола. В связи с пандемией коронавируса его лишили отпуска, тогда иностранец сбежал, чтобы увидеть жену и детей. Сотрудники Минобороны России нашли его в посольстве Камбоджи в Москве и убедили вернуться на учебу.

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