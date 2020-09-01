Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента. Об этом пишет РИА Новости.

Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом, некоторые даже допустили дефляцию. По разным оценкам, инфляция в сентябре будет находиться в диапазоне 3,4-3,8 процента. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Кроме того, большинство аналитиков сошлись во мнении, что к концу года инфляция не достигнет уровня в 4 процента. «Инфляционные процессы в экономике останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса», — заключил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

В августе замглавы Центробанка Алексей Заботкин дал прогноз относительно будущего пика инфляции. По его оценке, временем с самыми высокими ценами в России станет период февраля-марта 2021 года. Он заявил, что рост инфляции будет постепенно ускоряться до конца нынешнего года и к январю достинет уровня 3,7-4,2 процента годовых (против текущих 3,4 процента). Также он выразил мнение, что ВВП в третьем квартале покажет рост относительно второй четверти года и окажется выше нуля.