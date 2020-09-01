Вирусолог оценил угрозу «самого заразного штамма коронавируса» для россиян

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн оценил в беседе с URA.RU угрозу нового штамма коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, для россиян.

Он заметил, что сейчас в Индонезии летальность выше, чем во многих других странах. «Этот штамм по-видимому более летальный. В северо-восточных штатах США, где была высокая летальность, также его находили», — сказал он.

При этом специалист обратил внимание, что смертность от коронавируса во многих странах идет на спад. По его мнению, это связано с тем, что тяжелые штаммы заменяются на более легкие.

Альтштейн также отметил, что даже если этот штамм попадет в Россию, он не приживется из-за того, что сейчас эпидемия находится на довольно высоком уровне, так как местные штаммы более заразные, они вытеснят другие штаммы коронавируса.

31 августа издание The Jakarta Post сообщило, что в Индонезии обнаружили самый заразный штамм коронавируса D614G. который впервые нашли в январе 2020 года в Германии. По данным издания, наиболее он был распространен в США, его фиксировали в Малайзии с середины августа, но до этого он не встречался в Индонезии.

Ученые Института молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте выяснили, что скорость передачи штамма в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса. Там заявили, что на данный момент около 40 процентов заболевших коронавирусом инфицированы наиболее заразным штаммом, и уточнили, что мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых в мире вакцин против коронавирусной инфекции.