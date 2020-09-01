Недовольных карантином в Германии обяжут носить маски

Берлинский сенат решил обязать недовольных ужесточением карантина носить маски. Об этом пишет The Local.

Такое решение коснется митингов, на которых будут собираться более 100 человек. Правило не будет применяться в отношении демонстраций на автомобилях и велосипедах.

Требование носить маски уже действует в общественном транспорте, в магазинах и других закрытых помещениях, в том числе школах. Отмечается, что власти столицы Германии хотели и вовсе запретить демонстрации, однако не смогли этого сделать по итогам суда.

Решение об обязательном ношении масок на демонстрациях приняли после того, как на последних митингах практически никто не носил защиту. 29 августа тысячи жителей Берлина выступили против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с COVID-19.

В минувший четверг канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во всей стране, за исключением Саксонии-Анхальт, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски в общественных местах. Также в планах правительства продлить запрет на проведение массовых мероприятий до конца декабря текущего года.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 244,8 тысячи; 9,3 тысячи человек скончались.

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