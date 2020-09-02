На «дорожную революцию» в Крыму потратят более 27 миллиардов рублей

На «дорожную революцию» в Крыму в 2020 и 2021 годах потратят более 27 миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.

«Ожидаем, что более семи миллиардов рублей будет потрачено в этом году непосредственно на реконструкцию и ремонт дорог. Это в первую очередь муниципальные дороги. Следующий год у нас там большая сумма, около 20 миллиардов рублей, по поручению президента. Планируем ударно за следующий год революцию в дорожном строительстве совершить», — рассказал Аксенов.

По его словам, этих средств будет достаточно. Также Аксенов заявил, что контракты на выполнение работ должны быть заключены в этом году, чтобы с 10 января следующего года «все стояли с лопатами наперевес и выполняли эти работы».

Ранее 2 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. Глава государства даст правительству поручение проработать финансирование соответствующего проекта.