США испытали гиперзвуковые HAWC

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов успешно провело летные испытания прототипов двух гиперзвуковых ракет, разработанных в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC) американскими компаниями Lockheed Martin и Raytheon, сообщает The Drive.

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Согласно изданию, оружие испытывалось исключительно в составе самолета-носителя. Место, время и модель самолета, использованного для каждого из тестов Пентагоном, не сообщаются. Испытания, предполагающие отделение ракеты от самолета-носителя, запланированы на конец текущего года.

В июне журнал Aviation Week сообщил, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress военно-воздушных сил Соединенных Штатов во время совместных испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы HAWC.

В мае 2019 года Lockheed Martin представила концепцию истребителя пятого поколения F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках HAWC.