В России нашли духи 300-летней давности и захотели их возродить

Российские ученые захотели возродить духи XVIII века, найденные на дне Балтийского моря. Информация появилась в Telegram-канале РИА Новости.

По информации издания, если основа парфюмерной композиции сохранилась, то специалисты попытаются восстановить аромат 300-летней давности, которым пользовались аристократы. Отмечается, что в ту эпоху парфюм могли себе позволить только обеспеченные люди.

В 2018 году моряки обнаружили на дне Финского залива неизвестный деревянный объект, а через год сотрудники Русского географического общества (РГО) совершили первое погружение и выяснили, что это затонувший корабль XVIII века. На борту обнаружили множество бутылок разных форм и объема.

Президент РГО Сергей Шойгу предполагает, что в маленьких флаконах из тонкого стекла перевозили компоненты для производства парфюмерии, а в больших — джин. «Тогда была своя химия, без синтетических, искусственно выведенных материалов. Может быть, во флаконах что-то и сохранилось», — пояснил он.

В августе российский парфюмер Вероника Бруховецкая развенчала популярные мифы о правилах выбора парфюма. Выяснилось, что качество духов не зависит от цены. Кроме того, деление ароматов на мужские и женские — это маркетинговая уловка. Эксперт посоветовала покупателям выбирать продукт исходя только из личных предпочтений.