Правительство Украины попросило «сбрить бороды» князьям на гривнах

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов во время заседания правительства обратился к руководству Национального банка (НБУ) с просьбой изменить изображения князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого, изображенных на банкнотах украинской гривны. Видеозапись заседания доступна на YouTube.

По его мнению, изображения правителей на первых украинских банкнотах номиналом одна и две гривны были лучше. «Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка [Кирилла Шевченко] все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах», — заявил он в годовщину появления современной украинской валюты.

Шевченко, в свою очередь, отметил, что указанные купюры, выпущенные до 2003 года, будут выведены из обращения. Они действительны до 23 октября.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2020 года на Украине из оборота будут выведены банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, и монеты в 25 копеек.

Осенью 2019 года НБУ ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала купюрой с самым большим номиналом в стране. На лицевой стороне купюры изображен портрет русского академика Владимира Вернадского. Его назвали «известным украинским ученым».