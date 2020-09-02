Молодая мать умерла во сне во время отпуска при загадочных обстоятельствах

Молодая мать умерла при загадочных обстоятельствах во сне во время отдыха в дорогостоящем отеле на Ибице. Подробности публикует Daily Mail.

По информации издания, 23-летняя Эми Коннор (Amy Connor) отдыхала в гостинице Ibiza Rocks с двумя сестрами и братом. Как рассказала одна из родственниц погибшей, она нашла тело в постели в номере отеля после того, как вернулась из бассейна.

«Это был какой-то сюрреализм, я ничего не понимала. Это был такой шок», — рассказала девушка, отметив, что местная полиция пока никак не комментировала, что могло стать причиной смерти Коннор.

Тем не менее семья туристки рассказала, что персонал гостиницы очень помог им в трудную минуту. Теперь они вернулись домой и планируют устроить для погибшей достойные похороны.

«Эми была из тех людей, которые дружили со всеми. Не имело значения, из какой они части города, она просто дружила со всеми и поэтому всем нравилась», — рассказала ее сестра.

В мае другая британская туристка умерла во время отпуска в Калифорнии после того, как выпила противозачаточную таблетку. 42-летняя мать Зои Уильямс путешествовала в Сан-Франциско с супругом Джейсоном и 11-летним сыном Британом. Через несколько дней после прилета в США женщине стало плохо и она скончалась.