Второй по величине ледник на Ямале полностью растаял

На Урале полностью растаял ледник МГУ, который в середине ХХ века считался вторым по величине и самым длинным в этой зоне, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого округа.

Пропажу ледника обнаружили сотрудники Научного центра изучения Арктики и МГУ имени Ломоносова в ходе гляциологической экспедиции. При этом площадь приледниковых озер с 2018 года заметно увеличилась из-за таяния. По мнению ученых, объект исчез из-за обилия снега зимой и интенсивного таяния самого ледника.

Ледник был открыл в 1953 году, тогда его длина достигала 2,2 километра. Последующие годы эти показатели стремительно уменьшались. В 2010 году исследователи зафиксировали на его месте остатки большого объема льда внизу. Сам ледник фактически был отделен от зоны аккумуляции, его активно разрушало озеро. В последующие годы туристы еще встречали сохранившуюся часть ледника и фотографировали ее.

Специалисты МГУ планируют вернуться к месту в 2021 году, чтобы провести снегомерную съемку и рассчитать баланс массы ледника.