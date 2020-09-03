Грузия заявила о хакерской атаке иностранной спецслужбы на лабораторию Лугара

МВД Грузии обвинило иностранную спецслужбу в хакерской атаке на расположенную в стране американскую лабораторию Лугара. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По данным отдела киберпреступлений МВД, 1 сентября случилась кибератака на компьютерную систему Минздрава. Ее целью было получить данные об управлении пандемией коронавируса как из центрального аппарата министерства, так и из его структурных единиц, в том числе Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

Часть подлинных документов появилась на одном из зарубежных сайтов вместе со сфабрикованными материалами, которые были сделаны, чтобы запугать общественность.

Взлом был осуществлен одной из иностранных спецслужб, утверждает Тбилиси. «В ближайшие часы МВД Грузии обратится к соответствующим службам стран-партнеров с просьбой оказать действенную помощь в быстром и эффективном расследовании этого сложного и специфического преступления», — сказано в сообщении ведомства.

Центр Лугара был открыт в 2011 году по американской правительственной программе. Россия не раз критиковала деятельность лаборатории. В мае этого года МИД РФ заявил, что у Москвы вызывает вопросы военно-биологическая деятельность иностранных государств на базе центра имени Лугара. Россия хочет узнать реальные цели работы центра, однако Тбилиси не отвечает на вопрос о возможности экспертного визита в данное учреждение.