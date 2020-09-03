Отдохнувшие в России иностранцы рассказали о главных недостатках страны

Иностранные туристы, хотя бы раз отдыхавшие в России, рассказали о главных недостатках, с которыми им пришлось столкнуться при посещении страны. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что главной причиной, по которой они остались недовольны поездкой, была неразвитая туристическая инфраструктура, а также транспортная система. Таким мнением поделились 37 процентов опрошенных.

Кроме того, аналитики узнали, что 15 процентов респондентов пожаловались на неприветливое отношение россиян по отношению к приезжим.

Еще 14 процентов европейских путешественников считают, что проводить отпуск в России небезопасно, а 10 процентов посетовали на языковой барьер. Также 9 процентов опрошенных назвали главным недостатком сложную систему оформления въездных документов.

Ранее в августе иностранные туристы назвали одной из причин нежелания ехать в Россию дороговизну путешествия. При этом они отмечают, что значительная часть расходов (40 процентов) уходит на дорогу, в том числе переезды внутри страны.