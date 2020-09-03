Украина раскрыла положение «уничтожителей» Крымского моста

К 2025 году Военно-морские силы (ВМС) Украины сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ «Нептун», сообщает АрміяInform. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

Глава ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа раскрыл предполагаемое положение «уничтожителей» Крымского моста. «К 2025 году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», — сказал он.

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Военный подтвердил, что ЖК-360МЦ «Нептун» завершил госиспытания и принят на вооружение Минобороны Украины. «Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет», — уверяет глава ВМС Украины.

В августе генеральный директор и генеральный конструктор украинского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью Defense Express развеял распространенные мифы, касающиеся берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». По его словам, ракета Р-360 похожа на советскую (российскую) Х-35 так же, как и на американский Harpoon, французскую Exocet, японскую ASM-2, шведскую Robotsystem 15, британскую Sea Eagle, турецкую Atmaca и многие другие противокорабельные ракеты.