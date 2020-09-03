Уличенная в нарушении карантина противница Трампа объяснилась

Спикер палаты представителей Конгресса США и известная противница президента Дональда Трампа Нэнси Пелоси, уличенная в нарушении правил карантина в связи с пандемией коронавируса, объяснилась. Она утверждает, что ее подставили, сообщает CNN.

«Меня подставили. (...) Я жду извинений от владельца салона», — заявила Пелоси в ходе публичного выступления.

Она объяснила, что один из сотрудников парикмахерской, где ее заметили, заявил ей, что она может записаться на стрижку. Позднее выяснилось, что это все еще запрещено действующим законом Сан-Франциско: парикмахерским разрешено работать только на открытом воздухе.

Видеозапись, на которой Пелоси без медицинской маски посещает салон красоты, днем ранее вызвала крупный скандал. Политик неоднократно указывала на недобросовестное отношение к борьбе с пандемией со стороны Республиканской партии и президента Трампа. Она даже назвала SARS-CoV-2 «вирусом Трампа», так как, по ее мнению, в распространении вируса по стране виновен именно глава США.