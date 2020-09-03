Лукашенко назначил главу Минска вице-премьером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Мингорисполкома Анатолия Сивака вице-премьером страны, передает БЕЛТА.
Минск возглавил Владимир Кухарев, который до настоящего времени занимал пост вице-премьера.
Ранее сообщалось, что Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве силовых структур. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель назначен председателем КГБ, а бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик — госсекретарем Совета безопасности. И.о. руководителя КГК стал Василий Герасимов.
Назначения произведены на фоне массовых протестов, которые третью неделю идут в Белоруссии. Они вспыхнули из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.